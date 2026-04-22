Отопительный сезон завершен в Астане

Акимат Астаны сегодня, 22 апреля 2026 года, объявил о завершении отопительного сезона, сообщает Zakon.kz.

"В столице принято решение о завершении отопительного сезона с 22 апреля 2026 года в связи с повышением температуры наружного воздуха. Будет проводиться поэтапное отключение объектов здравоохранения, образования, культуры и жилого фонда", – рассказали в акимате.

Там отметили, что отопительный сезон прошел в штатном режиме.

20 апреля в акимате поясняли, что решение об окончании отопительного сезона принимается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней.