Борцы с терроризмом обратились к алматинцам

Антитеррористический центр предупредил о предстоящих учениях в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному 19 апреля пресс-релизу, 20 апреля 2024 года на территории Медеуского района Алматы, во Дворце Республики, расположенном по пр. Достык, 56, с 05:00 до 10:00 часов пройдут плановые антитеррористические учения.

"Цель учения – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей", – сообщил Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

В период проведения учений, будут предусмотрены меры ограничений.

"В этой связи, призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", – обратились в штабе.

Там добавили, что согласно ст .443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет административную ответственность.

Аналогичные учения прошли в Туркестанской области, в Костанайской, в Астане и других городах Казахстана.