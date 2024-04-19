Как молодежи в Казахстане получить льготный микрокредит до 5 млн тенге, чтобы начать свое дело

С 2023 года молодежь Казахстана имеет право на получение льготных микрокредитов для поддержки предпринимательских инициатив. Сегодня, 19 апреля 2024 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК рассказали об условиях их получения, сообщает Zakon.kz.

О том, как получить льготный микрокредит для развития предпринимательской инициативы молодежи, рассказал директор Департамента занятости населения МТСЗН РК Аскар Ниязов.

"Для поддержки предпринимательского потенциала молодежи с начала прошлого года выдаются микрокредиты на льготных условиях. Сумма микрокредита составляет до 5 млн тенге с номинальной ставкой вознаграждения 2,5% годовых. Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждение не более 1/3 продолжительности срока микрокредитования", – уточнил он.

По его словам, срок микрокредитования составляет до пяти лет, а для проектов в сфере животноводства – до семи лет.

"Обязательное условие – наличие залогового обеспечения. При его отсутствии возможно привлечение залогодателя. Это могут быть родители, родственники, друзья, ограничений нет. Возраст претендента составляет от 21 до 35 лет, а также обязательное наличие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Микрокредиты выдаются через Аграрную кредитную корпорацию. Не упустите возможность начать свое дело". Аскар Ниязов

28 марта 2024 года стало известно, что казахстанцы могут получить безвозмездно почти 1,5 млн тенге в виде грантов. В Минтруда тогда отметили, что их целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса, а размер гранта составляет 400 МРП (1 476 800 тенге). Прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей должен был начаться на портале business.enbek.kz с 8 апреля, но его перенесли из-за масштабных паводков.