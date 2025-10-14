#АЭС в Казахстане
Общество

Гранты до 1,5 млн тенге: сколько казахстанцев уже получили деньги на запуск своего дела

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о мерах, принимаемых в Казахстане для содействия занятости населения по состоянию на 1 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по последним данным, активными мерами содействия занятости охвачено 269,1 тыс. человек, трудоустроено 607,3 тыс. казахстанцев.

В ведомстве уточнили, что на субсидируемые рабочие места трудоустроено 153,6 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 12,7 тыс. чел.;
  • на молодежную практику – 21,5 тыс. чел.;
  • на общественные работы – 96,6 тыс. чел.;
  • в рамках проектов "Серебряный возраст" – 17 тыс. чел.;
  • "Первое рабочее место" – 5,6 тыс. чел.;
  • "Контракт поколений" – 241 чел.

В дополнительной части отмечено, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 53 тыс. безработных, из них 49,1 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 45,6 тыс. человек, из них завершили обучение и получили сертификаты 25,9 тыс. человек.

Также на профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 8 075 человек, из них завершили обучение 2 541 человек. После завершения обучения трудоустроено 1 065 человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 304,3 тыс. человек.

В МТСЗН особо подчеркнули, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов.

На 1 октября 2025 года трудоустроено 607,3 тыс. человек, в том числе:

  • в рамках активных мер содействия занятости населения – 153,6 тыс. чел.;
  • на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда – 142 тыс. чел.;
  • в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей" – 283 тыс. чел.;
  • в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, – 28,7 тыс. человек.
"Наряду с этим для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив. На 1 октября 2025 года по республике выдано 8 964 гранта".Пресс-служба МТСЗН РК

С 20 октября в Казахстане стартует прием заявок на получение 1,5 млн тенге от государства

Днем ранее, 13 октября 2025 года, специалисты рассказали, какая помощь оказывается переселенцам.

