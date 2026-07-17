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Общество

Чистота и общественная безопасность: очередной рейд провели в столичном парке

полиция, рейд, Астана, чистота, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 09:10 Фото: пресс-служба акимата Астаны
В рамках нарратива "Закон и порядок" и республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" на территории Президентского парка, расположенного в столичном районе Сарайшык, провели профилактический рейд, сообщает Zakon.kz.

Участие в нем приняли сотрудники районных управлений полиции, по чрезвычайным ситуациям, акимата и прокуратуры.

Главная задача мероприятия – предупредить нарушения общественного порядка, повысить уровень безопасности и экологической культуры жителей.

Одним из направлений рейда стала профилактика загрязнения общественных пространств. Участники также проверяли соблюдение запрета на купание в необорудованных местах и незаконную ловлю рыбы, а также проводили разъяснительную работу по предупреждению пожаров.

"Основная цель рейда – сохранение экологии. Мы призываем жителей соблюдать чистоту и не оставлять мусор после пикников. Чистота начинается с каждого из нас, и только вместе мы можем создать комфортную городскую среду. Кроме того, рейды будут проходить и на территории набережной, где мы разъясним жителям, что купание в необорудованных местах и рыболовство здесь запрещены". Заместитель акима района Сарайшык Шугыла Кудайберген

Во время рейда сотрудники полиции и ДЧС напоминали отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности и общественный порядок, а представители акимата проверяли наличие предупреждающих знаков о запрете купания.

Особое внимание уделили и владельцам байдарок. Представители акимата поручили полицейским проверить наличие у них разрешительных документов на проведение заплывов, поскольку по реке курсируют катера, теплоходы и катамараны, а соблюдение требований безопасности помогает предотвратить чрезвычайные ситуации.

"Наша задача – объяснить жителям, почему нельзя купаться в необорудованных местах. Такие профилактические мероприятия мы проводим с начала купального сезона. Также напоминаем родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра у водоемов. Кроме того, сейчас в столице наблюдается аномальная жара, поэтому мы призываем граждан не разводить костры: сухая растительность значительно повышает риск возникновения пожаров".Инженер УЧС района Сарайшык ДЧС города Астаны, капитан гражданской защиты Аманжол Кадирбеков

Сотрудники ДЧС также напомнили жителям о правилах безопасности в быту, в частности, о недопустимости оставлять маленьких детей без присмотра дома и рисках их выпадения из окон.

"Совместно с акиматом мы также устанавливаем на окнах специальные блокираторы. Их бесплатно получают малоимущие и многодетные семьи. На сегодняшний день по городу установлено более 1000 таких устройств, из них 344 – в районе Сарайшык. Эта профилактическая работа будет продолжена, поскольку проблема остается крайне актуальной".Аманжол Кадирбеков

В прокуратуре района подчеркнули, что подобные мероприятия направлены прежде всего на профилактику правонарушений и повышение правовой грамотности населения.

"Главная задача рейда – профилактика правонарушений и снижение уровня преступности. Мы стремимся не допустить административных нарушений со стороны граждан, разъясняем требования законодательства и напоминаем, что разрешено, а что запрещено законом".Прокурор отдела прокуратуры района Сарайшық Амиржан Себжанов
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Айсулу Омарова
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