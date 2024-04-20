Коммунальщики обратились к жителям Астаны

В Астане продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Текущая неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников, сообщает Zakon.kz.

Участие в ней принимают жители города, трудовые коллективы, деятели культуры и спорта, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие, пишет официальный сайт акимата столицы.

Коммунальщики столицы с большой благодарностью обратились к жителям Астаны, которые не только оказывают поддержку в благоустройстве и уборке города, но и организовывают всевозможные акции, челленджи, экомероприятия.

Фото: акимат Астаны

"Большое спасибо всем жителям, которые всегда оказывают поддержку. Мы убираем город с раннего утра посменно, работы очень много. Спасибо вам за это тепло и активное участие", – поблагодарил жителей столицы один из работников коммунальной службы.

В рамках масштабной экоакции также проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проводятся работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборке прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок и др.

Фото: акимат Астаны

Среди участников экоакции (20-21 апреля) будет проведен конкурс на три абонемента в фитнес-клуб. Принять участие может каждый желающий.

Для этого необходимо будет подписаться на официальный аккаунт акимата Астаны в Instagram (@akimat__astana), залить оригинальное видео с экоакции в Instagram и отметить его хэштегами #тазаАстана, #экоакцияАстана (должна быть именно публикация, не stories).

Победители конкурса будут определены 23 апреля. Снять видео можно будет на любой локации, в том числе во время уборки своего двора.

Фото: акимат Астаны

В Астане во всех районах проводится генеральная уборка города. Промываются мосты, знаки, ограждения, остановки, ведутся ремонтно-восстановительные работы, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.

В том числе начались дорожные работы. В этом году ямочными работами будет охвачено более 200 улиц, средним ремонтом – еще более 50 улиц. Также проводятся работы по обустройству тротуаров, дворовых и общественных пространств.

Фото: акимат Астаны

Напомним, текущая неделя носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

В столице силами всех жителей были проведены уборка и работы по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия, памятников и прилегающих к ним территорий.

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.