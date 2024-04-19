"Киелі мекен": бойцы "Жас Сарбаз" поддержали массовую экоакцию

В столице продолжается масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". Эта неделя проходит под девизом "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

Общими усилиями сотрудников культурных организаций, депутатов маслихата, школьников и студентов, спортсменов, воспитанников движения "Жас Сарбаз", ветеранов Афганской войны, сотрудников государственных учреждений и др. в рамках экологической акции проводится уборка и работы по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия, памятников и прилегающих к ним территорий.

С раннего утра 19 апреля силами сотрудников культурных организаций и воспитанников патриотического движения "Жас Сарбаз" была проведана уборка памятника Герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову, который расположен по проспекту Сарыарка.







По словам председателя филиала детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" по городу Астана Асхата Налшыбека, экоакция является хорошим примером для того, чтобы привить подрастающему поколению бережное отношение к своему родному. Всего задействовано свыше 50 бойцов "Жас Сарбаз".

"Эту акцию мы проводим как обращение ко всем жителям нашего города. Приглашаем молодежь, волонтеров и всех неравнодушных очистить дворы и улицы от мусора и улучшить экологическое состояние нашей Астаны. Работы продолжатся и завтра, каждая неделя будет посвящена определенной тематике". Асхат Налшыбек

С начала недели "Киелі мекен" была проведена уборка свыше 40 памятников. Всего в столице насчитывается 117 памятников, из них 46 находятся под защитой государства.

Отметим, масштабная экоакция в Астане продолжается. Она продлится пять недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. Текущая неделя проходит под названием "Киелі мекен".

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.





Период до 4 мая – "Өнегелі ұрпақ", который будет посвящен уборке и благоустройству дворов, где проживают ветераны, и территорий домов престарелых.





В последнюю, пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.