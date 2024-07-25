Из Астаны вывезли еще 11 тонн мусора

В Астане в рамках масштабной акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка" продолжается проведение экоакции "Таза бейсенбі".

В экоакции "Таза бейсенбі", проведенной совместно с представителями столичной партии Amanat, приняли участие более 100 человек. Они очистили от мусора территорию карьера "Голубая лагуна", прилегающего к жилому массиву "Ондирис" в районе Байконыр.

По данным столичного акимата, в результате экоакции с территории района вывезено 11 тонн мусора. В уборке задействована спецтехника, восьми рейсами мусор вывезен на свалку.

Руководитель отдела политической работы столичного филиала партии Amanat Абдигани Базильхан отметил, что экоакция "Таза бейсенбі" направлена на формирование новой экологической культуры и осознанного отношения граждан к окружающей среде.

"Я думаю, что эту экологическую акцию следует рассматривать не с точки зрения труда, а с точки зрения идеологии. Люди должны заботиться о месте своего рождения, о его чистоте. Иностранцам, приезжающим в нашу страну, столица должна быть видна как чистотый и экологически культурный город. Поэтому этот национальный проект объединяет население и призывает к чистоте". Абдигани Базильхан

Фото: gov.kz

По словам исполнительного секретаря Байконурского районного филиала партии Amanat Сергея Матюшенко, сегодня в уборке принимают участие около 100 человек.

"Сегодня мы приехали на достопримечательность города под названием "Голубая лагуна" и убираем территорию от мусора. В акции "Таза бейсенбі" принимают участие свыше 100 человек. Что касается достопримечательности, то жители и гости города специально приезжают в это место и фотографируются на память. Но, к сожалению, посетители разбрасывают мусор. В рамках экоакции призываем всех казахстанцев к чистоте". Сергей Матюшенко

Стоит отметить, что в рамках масштабной экоакции проводятся работы по санитарной очистке города, очистке ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов.

Кроме того, в рамках экоакции в столичных школах стартовал челлендж "Таза мектеп", организованный Управлением образования.