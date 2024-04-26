Ветеринары спасли корги, который съел 20 шоколадок

Московские ветеринары спасли корги, который съел 20 шоколадных батончиков вместе с оберткой, сообщает Zakon.kz.

Пес по кличке Тедди успел за час съесть более 250 г шоколада. Об инциденте ветеринары рассказали в своем Telegram-канале "Моя ветклиника". В сообщении отмечается, что для собаки весом девять кг это очень токсичная доза. Она может привести к тяжелым последствиям для здоровья или даже летальному исходу.

К счастью, владельцы собаки были в курсе опасности шоколада и сразу же прибыли к ветврачу. У корги вызвали медикаментозную рвоту, а затем отправили на капельницу выводить токсины.

Фото: Telegram/Моя ветклиника

Благодаря оперативной помощи врачей Тедди поправился в течение суток, повторный прием не понадобился. 25 апреля журналисты московского телеканала встретились с владелицей корги, чтобы узнать о его самочувствии.

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