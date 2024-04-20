Жители Актау просят привлечь к ответственности застройщика, вырубившего деревья

В Актау жители шестого микрорайона заявили о незаконном расширении участка под строительство у школы и вырубке зеленых насаждений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 апреля местное издание lada.kz со ссылкой на жильцов дома №40, застройщик уже возвел одну высотку перед их домом, теперь же расширил территорию под строительство еще одного крупного объекта прямо у средней школы №6.

"На этой неделе на участке заметили экскаватор, который во время рытья котлована вырвал растущие поблизости деревья. Люди рассказали, что за уже погибшими деревьями постоянно ухаживали. Застройщиком, считают жильцы, двигает жажда наживы. Жители просят привлечь строительную компанию к ответственности", – говорится в сообщении.

В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что по данному объекту были получены исходно-разрешительные документы на строительство.

"Эскизный проект согласован", – заявили чиновники.

Ранее сообщалось о другом случае. Незаконную вырубку деревьев зафиксировали полицейские Конаева и привлекли к ответственности владельца земельного участка и водителя спецтехники. Подробнее можно прочитать тут.