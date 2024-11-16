Жители многоэтажки в Актау просят наказать любителей справлять нужду в подъезде

Жители высотки в 28 микрорайоне Актау установили камеры наблюдения и поделились кадрами, где их лестничный проем стал местом для справления нужды, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, жильцы девятиэтажки №1, за свой счет вскладчину приобрели и с трудом установили четыре камеры наружного наблюдения.

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В "видеоловушку" попались подростки и мужчина, которые справляли нужду между этажами. Люди выслали участковому в WhatsApp данные видео, но пока безрезультатно.

"У нас как медом мазано, каждый второй использует подъезд в качестве общественного туалета. Отправили видео участковому, но он пока нам ничем не может помочь. Сообщил только, что ведется работа", – говорит один из участников общедомового чата.

"Героев" видео жители просят привлечь к ответственности.

Согласно статье 434-2 КоАП РК (Загрязнение мест общего пользования) предусмотрен штраф в размере 5 МРП или 18 460 тенге.

В департаменте полиции региона сообщили о том, что ведут поиски нарушителей.

Ранее появилась информация, что блогер выплатит 850 тысяч тенге владельцам магазина и ресторана за скандальное видео в Атырау.

