Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие социальные выплаты получают казахстанцы

Какие социальные выплаты получают казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 10:25 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 апреля 2024 года, перечислили социальные выплаты, которые получают граждане страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что по итогам первого квартала 2024 года из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) социальные выплаты на сумму 215,2 млрд тенге получили порядка 840 тыс. казахстанцев.

Социальная выплата по случаю утраты трудоспособности

Назначается участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств. Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности в степени от 30 до 100%, установленной медико-социальной экспертизой, и независимо от продолжения трудовой деятельности.

На 1 апреля 2024 года данную выплату получили более 90 тыс. человек на сумму 11,5 млрд тенге, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 57 346 тенге.

Социальная выплата по случаю потери кормильца

Назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования, дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения – до 23 лет.

В отчетном периоде указанную выплату получили 61,2 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 8,6 млрд тенге, что больше на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 58 543 тенге.

Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС

Назначается участнику системы соцстрахования независимо от причины его увольнения. Главное условие – регистрация в качестве безработного. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года перед регистрацией в качестве безработного, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода (45%).

За три месяца 2024 года указанная выплата осуществлена на сумму 18,3 млрд тенге, ее получили 122,6 тыс. человек, что почти в два раза превысило количество получателей за первый квартал 2023 года. Рост связан с востребованностью у граждан электронной формы подачи обращений на выплату через порталы электронного правительства и Электронной биржи труда, а также мобильные приложения банков второго уровня. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 65 402 тенге.

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей)

Назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

По состоянию на 1 апреля 2024 года данную единовременную выплату получили 65,8 тыс. будущих мам на общую сумму 81,9 млрд тенге, которая на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер назначенной выплаты составил 1 460 282 тенге.

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет

Назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За три месяца 2024 года данная выплата назначена 67 тыс. человек, ее ежемесячный средний размер составил 79 106 тенге. Выплата произведена на сумму 94,9 млрд тенге, что почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Таким образом, социальная защита работающих граждан, участвующих в системе обязательного социального страхования, гораздо выше, чем неработающих".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее в Минтруда рассказали, сколько пенсионеров проживает в Казахстане и какую пенсию они получают. Позднее в ЕНПФ назвали сумму максимальной пенсии.

Читайте также

Судья, суд, Астана, Бишимбаев
СМИ вернули в зал суда по делу Бишимбаева
Улицу в центре Астаны на семь месяцев перекроют из-за строительства LRT
Улицу в центре Астаны на 221 день перекроют из-за строительства LRT
Вторая волна паводков: акимат СКО сделал заявление
Вторая волна паводков: акимат СКО сделал заявление
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Урал
Уровень воды в реке Жайык в Атырау превысил 4 метра
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: