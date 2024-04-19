Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько пенсионеров проживает в Казахстане и какую пенсию они получают

Сколько пенсионеров проживает в Казахстане и какую пенсию они получают, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 апреля 2024 года назвали средний размер пенсии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 926,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 291,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 635,1 млрд тенге.

"По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 364 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 901 тенге, базовой пенсии – 42 694 тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:36
Что такое АСП и как ее получить казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:36

По состоянию на 1 марта 2024 года численность пенсионеров составляла 2 млн 354 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 132 852 тенге (солидарная пенсия – 90 091 тенге, базовая пенсия – 42 761 тенге).

Читайте также

строительство Комфортной школы на Кульджинский тракт в Алматы
Ерболат Досаев осмотрел оползнеопасные участки в Алматы, строительство школы и другие соцобъекты
В Казахстане станет больше колледжей по подготовке специалистов водной отрасли
В Казахстане станет больше колледжей по подготовке специалистов водной отрасли
В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 19 апреля
В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 19 апреля
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: