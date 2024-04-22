СМИ вернули в зал суда по делу Бишимбаева

В Астане 22 апреля продолжился суд по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. В начале процесса судья Айжан Кульбаева заявила, что решено представителям СМИ вернуть доступ в зал суда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала судья Айжан Кульбаева, проверкой установлено, что фото и видео присяжных заседателей в СМИ и в соцсетях распространили представители канала КТК.

"Они на сегодняшний день уже привлечены к административной ответственности. В отношении них применены административные взыскания в виде предупреждения. В этой связи прощу высказать мнение участников процесса о возможном доступе представителей СМИ в зал суда", – озвучила судья.

Большинство участников процесса заявили, что не возражают. Против выступили защитники Куандыка Бишимбаева.

"Учитывая, что у нас процесс ведется в открытом судебном заседании, в целях обеспечения принципа гласности судопроизводства, закрепленного в ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса, и в целях справедливого судебного разбирательства, суд считает необходимым допустить представителей средств массовой информации в зал суда. При этом канал КТК также допускается в зал суда, поскольку ранее уже были в их отношении применены меры административной ответственности", – заявила Айжан Кульбаева.

10 апреля 2024 года представителей СМИ удалили из зала суда по делу Куандыка Бишимбаева. Такое решение, по словам судьи Айжан Кульбаевой, было принято из-за неуважения к суду. Оказалось, что СМИ на предыдущем процессе сняли на видео лица присяжных заседателей, что изначально было запрещено. Кадры в итоге распространили по соцсетям.