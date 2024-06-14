Дело Куандыка Бишимбаева: судья все еще под охраной

Судья Айжан Кульбаева, под председательством которой прошел процесс по делу Куандыка Бишимбаева, все еще находится под охраной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 июня 2024 года сообщила председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина.

"Насколько я помню, тогда было объявлено, что мера безопасности еще сохраняется", – ответила она на соответствующий вопрос.

19 апреля 2024 года стало известно, что в адрес судьи по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Кульбаевой поступают угрозы. Было возбуждено уголовное дело. А судью обеспечили мерами личной безопасности.

13 мая, после вынесения приговора, в суде сообщили, что Айжан Кульбаева все еще под охраной.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2014 года приговорили к 24 годам лишения свободы. Он и второй осужденный – Бахытжан Байжанов – подали апелляционные жалобы на приговор.