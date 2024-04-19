Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело
В сообщении также отмечено, что Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи.
"Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера".Пресс-служба Верховного суда РК
Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК ("Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия").
"Судья обеспечена мерами личной безопасности".Пресс-служба Верховного суда РК
Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.
"По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК ("Клевета в отношении судьи")".Пресс-служба Верховного суда РК
В суде напомнили:
"Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикации материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться".
Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.
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