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Законодательство РК

Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело

Судья по делу Бишимбаева получает угрозы от неизвестных: возбуждено уголовное дело, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:44 Фото: Telegram/Jogargy_sot
В пресс-службе Верховного суда 19 апреля заявили, что в адрес судьи Айжан Кульбаевой, председательствующей по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, поступают угрозы, сообщает Zakon.kz.

В сообщении также отмечено, что Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи.

"Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера".Пресс-служба Верховного суда РК

Досудебное производство ведется по части 1-й статьи 407-й УК ("Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия").

"Судья обеспечена мерами личной безопасности".Пресс-служба Верховного суда РК

Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судьи, в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.

"По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 411-й УК ("Клевета в отношении судьи")".Пресс-служба Верховного суда РК

В суде напомнили:

"Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикации материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи. Действия, дискредитирующие судебную власть, будут пресекаться".

Куандыка Бишимбаева обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.

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Дело экс-министра рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы, и судьей по нему назначена председатель этого суда Айжан Кульбаева. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его брат, директор "Гастроцентра" Бахытжан Байжанов.

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