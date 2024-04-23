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В Восточном Казахстане появились новые льготы для работников школ и детсадов

В Восточном Казахстане появились новые льготы для работников школ и детсадов, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 08:10 Фото: freepik
В 2024 году в областном бюджете предусмотрено увеличение финансирования сферы образования. Благодаря этому управление образования ВКО и Локальный профсоюз работников образования и науки ВКО подписали новое соглашение о социальном партнерстве на 2024-2026 годы, сообщает Zakon.kz

С 2024 года предоставляются дополнительные отпуска для вахтеров, сторожей, делопроизводителей, переводчиков, работников районных отделов образования и инспекторов по делам несовершеннолетних.

С нынешнего года бухгалтеры сельских школ ВКО впервые начнут получать 25-процентную доплату за работу в сельской местности. Помимо этого, в соглашении предусмотрена доплата в размере половины оклада за работу школьных бухгалтеров по госзакупкам.

Неквалифицированный персонал организаций образования (вахтеры, технички и т. д.) получат пособие на оздоровление. Продолжат начисляться и дополнительные дни к отпуску за участие в ремонте школы. Школьным сторожам, операторам школьных котельных, ночным воспитателям работа с 22:00 до 6:00 будет оплачиваться в двойном размере.

Теперь при необходимости количество уроков директоров и завучей может быть увеличено до десяти. При этом пособие на оздоровление будет начисляться не только на административную ставку, но и на часы, которые он ведет в качестве предметника, или на его профессиональную нагрузку, например, психолога.

Отдельно прописана безопасность труда, необходимость обеспечивать работников всеми средствами индивидуальной защиты. Все школьные котельные должны пройти аттестацию рабочих мест по условиям безопасности и охраны труда. Операторам школьных котельных положено лечебное питание – молоко.

В соглашении прописана возможность подтверждения или повышения квалификации при желании школьных медиков. Речь идет о медицинском персонале спецшкол и интернатов, который находится в штате образовательных учреждений.

Новым соглашением вводятся доплаты учителям физической культуры, имеющим степень мастера или кандидата в мастера спорта, – при наличии соответствующего удостоверения. Мастера спорта получали доплату и раньше. Теперь количество физруков, имеющих право на нее, станет существенно больше. Ежемесячная доплата будет составлять 7% от базового должностного оклада. За высокие результаты учеников на областных или республиканских соревнованиях по новому соглашению полагается однократная премия: в размере должностного оклада – за победу команды, половины должностного оклада – за победу в индивидуальных видах спорта.

По соглашению представители штатных должностей – военруки, психологи, логопеды – получают оплату именно за должность из расчета 36 часов в неделю. Но эта льгота касается только членов профсоюза. Те, кто не состоит в профсоюзе работников образования, согласно приказу министра просвещения о рабочем времени в организациях образования, должны работать 40 часов в неделю.

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