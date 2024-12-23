Ставки специальных педагогов появятся в казахстанских детсадах и школах

Министр просвещения приказом от 11 декабря 2024 года внес дополнения в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Типовые штаты работников организаций дошкольного воспитания и обучения добавлены следующие нормы:

В организациях дошкольного воспитания и обучения, где не созданы специальные группы для детей с ограниченными возможностями, устанавливается штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) из расчета:

0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;

одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.

В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями интеллекта и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда на каждую группу.

В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда, инструктора по лечебной физкультуре на каждую группу.

При этом указывается, что установление штатных единиц осуществляется в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.

В Типовые штаты работников организаций начального, основного среднего, общего среднего образования вносится дополнение:

В комплексах "Школа – детский сад", в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях (школах-лицеях, школах-гимназиях), экспериментальных площадках, школах-интернатах штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) устанавливается из расчета:

0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;

одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.

В указанных случаях штатные единицы также устанавливают в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.

В специальных организациях образования, имеющих одну или несколько дошкольных групп, на каждую группу устанавливаются следующие должности:

воспитатель – две штатные единицы;

сурдопедагог в группах для детей с нарушениями слуха, тифлопедагог в группах для детей с нарушениями зрения, олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог) в группах для детей с нарушениями интеллекта – одна штатная единица.

При наличии в организациях для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями штатная единица должности специального педагога устанавливается на каждую группу для детей:

с нарушениями слуха – сурдопедагог;

с нарушениями речи – логопед;

с нарушениями зрения – тифлопедагог;

с нарушениями интеллекта – олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог).

Кроме того, изменены Типовые штаты работников специальных организаций образования, осуществляющих оценку образовательных потребностей и предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями.

В частности, в психолого-медико-педагогических консультациях сокращены:

с одной до 0,5 ставки врача-психиатра и врача-невропатолога;

с одной до 0,25 ставки врача-сурдолога и офтальмолога.

Добавлены 0,5 ставки социального педагога, а также ставка регистратора и статистика.

Помимо этого установлены Типовые штаты реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции и центров поддержки детей с аутизмом.

Так, в штат реабилитационного центра должны входить:

руководитель – 1;

врач-психиатр – 0,5;

врач-невропатолог – 0,5;

врач-сурдолог – 0,5;

врач-офтальмолог – 0,5;

врач-реабилитолог – 1;

педагог-психолог – 1;

учитель-логопед – 1;

учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;

сурдопедагог – 0,5;

тифлопедагог – 0,5;

социальный педагог – 0,5;

медсестра – 1;

методист – 0,5;

инструктор по лечебной физкультуре и/или учитель физической (адаптивной) культуры – 1;

бухгалтер – 1.

В штат кабинета психолого-педагогической коррекции входят:

руководитель – 1;

методист – 1;

социальный педагог – 0,5;

учитель физической (адаптивной) культуры – 1;

медицинская сестра – 1;

педагог-психолог – 1;

учитель-логопед – 1;

учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;

сурдопедагог – 1;

тифлопедагог – 1;

воспитатель – 1;

музыкальный руководитель – 0,5;

бухгалтер – 1.

В штат Центра поддержки детей с аутизмом включены:

руководитель – 1;

методист – 1;

учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;

педагог-психолог – 1;

учитель-логопед – 1;

учитель физической (адаптивной) культуры – 1;

социальный педагог – 1;

регистратор – 1;

музыкальный руководитель – 1;

воспитатель – 1;

медицинская сестра – 1;

бухгалтер – 1.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.

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