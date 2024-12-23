#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
523.86
544.34
5.11
Право

Ставки специальных педагогов появятся в казахстанских детсадах и школах

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 08:51 Фото: pexels
Министр просвещения приказом от 11 декабря 2024 года внес дополнения в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Типовые штаты работников организаций дошкольного воспитания и обучения добавлены следующие нормы:

В организациях дошкольного воспитания и обучения, где не созданы специальные группы для детей с ограниченными возможностями, устанавливается штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) из расчета:

  • 0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;
  • одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.

В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями интеллекта и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда на каждую группу.

В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда, инструктора по лечебной физкультуре на каждую группу.

При этом указывается, что установление штатных единиц осуществляется в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.

В Типовые штаты работников организаций начального, основного среднего, общего среднего образования вносится дополнение:

В комплексах "Школа – детский сад", в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях (школах-лицеях, школах-гимназиях), экспериментальных площадках, школах-интернатах штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) устанавливается из расчета:

  • 0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;
  • одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.

В указанных случаях штатные единицы также устанавливают в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.

В специальных организациях образования, имеющих одну или несколько дошкольных групп, на каждую группу устанавливаются следующие должности:

  • воспитатель – две штатные единицы;
  • сурдопедагог в группах для детей с нарушениями слуха, тифлопедагог в группах для детей с нарушениями зрения, олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог) в группах для детей с нарушениями интеллекта – одна штатная единица.

При наличии в организациях для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями штатная единица должности специального педагога устанавливается на каждую группу для детей:

  • с нарушениями слуха – сурдопедагог;
  • с нарушениями речи – логопед;
  • с нарушениями зрения – тифлопедагог;
  • с нарушениями интеллекта – олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог).

Кроме того, изменены Типовые штаты работников специальных организаций образования, осуществляющих оценку образовательных потребностей и предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями.

В частности, в психолого-медико-педагогических консультациях сокращены:

  • с одной до 0,5 ставки врача-психиатра и врача-невропатолога;
  • с одной до 0,25 ставки врача-сурдолога и офтальмолога.

Добавлены 0,5 ставки социального педагога, а также ставка регистратора и статистика.

Помимо этого установлены Типовые штаты реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции и центров поддержки детей с аутизмом.

Так, в штат реабилитационного центра должны входить:

  • руководитель – 1;
  • врач-психиатр – 0,5;
  • врач-невропатолог – 0,5;
  • врач-сурдолог – 0,5;
  • врач-офтальмолог – 0,5;
  • врач-реабилитолог – 1;
  • педагог-психолог – 1;
  • учитель-логопед – 1;
  • учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
  • сурдопедагог – 0,5;
  • тифлопедагог – 0,5;
  • социальный педагог – 0,5;
  • медсестра – 1;
  • методист – 0,5;
  • инструктор по лечебной физкультуре и/или учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
  • бухгалтер – 1.

В штат кабинета психолого-педагогической коррекции входят:

  • руководитель – 1;
  • методист – 1;
  • социальный педагог – 0,5;
  • учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
  • медицинская сестра – 1;
  • педагог-психолог – 1;
  • учитель-логопед – 1;
  • учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
  • сурдопедагог – 1;
  • тифлопедагог – 1;
  • воспитатель – 1;
  • музыкальный руководитель – 0,5;
  • бухгалтер – 1.

В штат Центра поддержки детей с аутизмом включены:

  • руководитель – 1;
  • методист – 1;
  • учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
  • педагог-психолог – 1;
  • учитель-логопед – 1;
  • учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
  • социальный педагог – 1;
  • регистратор – 1;
  • музыкальный руководитель – 1;
  • воспитатель – 1;
  • медицинская сестра – 1;
  • бухгалтер – 1.

Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане изменили правила аттестации педагогов.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Обновлены требования по противодействию легализации доходов в сфере обращения цифровых активов
Право
09:33, Сегодня
Обновлены требования по противодействию легализации доходов в сфере обращения цифровых активов
Насколько вырастут штрафы – в том числе и за нарушения ПДД – с 1 января 2025 года
Право
18:09, 20 декабря 2024
Насколько вырастут штрафы – в том числе и за нарушения ПДД – с 1 января 2025 года
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Право
17:27, 20 декабря 2024
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: