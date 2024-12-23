Ставки специальных педагогов появятся в казахстанских детсадах и школах
В частности, в Типовые штаты работников организаций дошкольного воспитания и обучения добавлены следующие нормы:
В организациях дошкольного воспитания и обучения, где не созданы специальные группы для детей с ограниченными возможностями, устанавливается штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) из расчета:
- 0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;
- одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.
В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями интеллекта и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда на каждую группу.
В организациях дошкольного воспитания и обучения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и в организациях дошкольного воспитания и обучения, где созданы специальные группы для таких детей, устанавливается по одной штатной единице должности учителя-дефектолога (дефектолога, олигофренопедагога), логопеда, инструктора по лечебной физкультуре на каждую группу.
При этом указывается, что установление штатных единиц осуществляется в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.
В Типовые штаты работников организаций начального, основного среднего, общего среднего образования вносится дополнение:
В комплексах "Школа – детский сад", в общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях (школах-лицеях, школах-гимназиях), экспериментальных площадках, школах-интернатах штатная единица должности специального педагога (учитель-дефектолог, дефектолог, учитель-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) устанавливается из расчета:
- 0,5 штатной единицы должности при наличии одного ребенка с ограниченными возможностями;
- одна штатная единица должности на 12-14 детей с ограниченными возможностями.
В указанных случаях штатные единицы также устанавливают в пределах лимита штатной численности и соответствующих расходов.
В специальных организациях образования, имеющих одну или несколько дошкольных групп, на каждую группу устанавливаются следующие должности:
- воспитатель – две штатные единицы;
- сурдопедагог в группах для детей с нарушениями слуха, тифлопедагог в группах для детей с нарушениями зрения, олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог) в группах для детей с нарушениями интеллекта – одна штатная единица.
При наличии в организациях для детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями штатная единица должности специального педагога устанавливается на каждую группу для детей:
- с нарушениями слуха – сурдопедагог;
- с нарушениями речи – логопед;
- с нарушениями зрения – тифлопедагог;
- с нарушениями интеллекта – олигофренопедагог (учитель-дефектолог, дефектолог).
Кроме того, изменены Типовые штаты работников специальных организаций образования, осуществляющих оценку образовательных потребностей и предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями.
В частности, в психолого-медико-педагогических консультациях сокращены:
- с одной до 0,5 ставки врача-психиатра и врача-невропатолога;
- с одной до 0,25 ставки врача-сурдолога и офтальмолога.
Добавлены 0,5 ставки социального педагога, а также ставка регистратора и статистика.
Помимо этого установлены Типовые штаты реабилитационных центров, кабинетов психолого-педагогической коррекции и центров поддержки детей с аутизмом.
Так, в штат реабилитационного центра должны входить:
- руководитель – 1;
- врач-психиатр – 0,5;
- врач-невропатолог – 0,5;
- врач-сурдолог – 0,5;
- врач-офтальмолог – 0,5;
- врач-реабилитолог – 1;
- педагог-психолог – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
- сурдопедагог – 0,5;
- тифлопедагог – 0,5;
- социальный педагог – 0,5;
- медсестра – 1;
- методист – 0,5;
- инструктор по лечебной физкультуре и/или учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
- бухгалтер – 1.
В штат кабинета психолого-педагогической коррекции входят:
- руководитель – 1;
- методист – 1;
- социальный педагог – 0,5;
- учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
- медицинская сестра – 1;
- педагог-психолог – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
- сурдопедагог – 1;
- тифлопедагог – 1;
- воспитатель – 1;
- музыкальный руководитель – 0,5;
- бухгалтер – 1.
В штат Центра поддержки детей с аутизмом включены:
- руководитель – 1;
- методист – 1;
- учитель-дефектолог (дефектолог, олигофренопедагог) – 1;
- педагог-психолог – 1;
- учитель-логопед – 1;
- учитель физической (адаптивной) культуры – 1;
- социальный педагог – 1;
- регистратор – 1;
- музыкальный руководитель – 1;
- воспитатель – 1;
- медицинская сестра – 1;
- бухгалтер – 1.
Приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.
Мы сообщали, что в Казахстане изменили правила аттестации педагогов.