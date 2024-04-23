В Алматы без воды останутся несколько микрорайонов

Пресс-служба государственного коммунального предприятия "Алматы Су" сообщила Zakon.kz о плановых профилактических работах на сетях водоснабжения. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Согласно распространяемому сообщению, в городе с 00:05 25 апреля до 06:00 26 апреля будут проводиться плановые профилактические работы на объектах и сетях водоснабжения по замене запорной арматуры и промывке резервуаров чистой воды.

"Временно будет ограничена подача воды в мкр. Орбита 1-4, мкр. Таугуль 3, мкр. Мамыр 1-7, в контурах улиц Саина – Жандосова – Яссауи – Шаляпина, Яссауи – Шаляпина – Ашимова – Абая". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Также отмечено, что соответствующие работы позволят обеспечить качественное и стабильное водоснабжение.

"На объекты образования будет осуществлен подвоз воды автоцистернами. Для жителей будет курсировать водовоз, график и схема маршрута будут указаны на сайте". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Кроме того, по всем интересующим вопросам можно обращаться по этим номерам: 274-66-66, 241-26-79.

Ранее сообщалось, что жители Актау с мая до конца лета останутся без горячей воды. Такое решение было принято из-за реконструкции тепломагистральных трубопроводов.