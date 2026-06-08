Вода исчезнет на 8 часов: в Алматы назвали районы отключений
Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась к жителям города с важной информацией через социальные сети о плановых работах на сетях и объектах холодного водоснабжения, сообщает Zakon.kz.
Так, во вторник, 9 июня 2026 года с 09:00 до 17:00 ожидаются кратковременные ограничения в подаче холодной воды в Наурызбайском районе в мкр. Шугыла в контурах:
- пр.Абая – пр.Алатау – ул.Сабденова – ул.Строительная;
- ул.Сабденова – пр.Алатау – ул.Нурлы тан;
- жилые комплексы Шугыла, Шугыла сити, Alem City, Ulytau, Sensata City, коттеджный городок Достык;
- комплекс административных зданий акимата Наурызбайского района.
Специалисты подчеркивают, что планово-профилактические работы позволят обеспечить стабильное водоснабжение данных районов города.
Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и звонить по интересующим вопросам по телефону: 274-66-66.
Чуть ранее стало известно, что один из городов Казахстана почти на три месяца останется без горячей воды.
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