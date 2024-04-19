Актау с мая до конца лета останется без горячей воды

Фото: Zakon.kz

Жители Актау на четыре месяца останутся без горячей воды. Такое решение было озвучено во время заседания штаба под председательством заместителя акима города Тилека Нурпеисова, сообщает Zakon.kz.

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