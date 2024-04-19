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Актау с мая до конца лета останется без горячей воды

Актау с мая до конца лета останется без горячей воды, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Жители Актау на четыре месяца останутся без горячей воды. Такое решение было озвучено во время заседания штаба под председательством заместителя акима города Тилека Нурпеисова, сообщает Zakon.kz.

В объявлении Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) сказано:

"Из-за реконструкции тепломагистральных трубопроводов принято решение: с мая 2024 года необходимо приостановить подачу горячей воды на летний период".

Граждан попросили с пониманием отнестись к неудобствам.

"Эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города".Пресс-служба МАЭК

Ранее стало известно, что с 24 апреля по 15 мая 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В ТОО "Алматинские тепловые сети" отметили, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.

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