Актау с мая до конца лета останется без горячей воды
Фото: Zakon.kz
Жители Актау на четыре месяца останутся без горячей воды. Такое решение было озвучено во время заседания штаба под председательством заместителя акима города Тилека Нурпеисова, сообщает Zakon.kz.
В объявлении Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) сказано:
"Из-за реконструкции тепломагистральных трубопроводов принято решение: с мая 2024 года необходимо приостановить подачу горячей воды на летний период".
Граждан попросили с пониманием отнестись к неудобствам.
"Эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города".Пресс-служба МАЭК
Ранее стало известно, что с 24 апреля по 15 мая 2024 года на территории всех районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. В ТОО "Алматинские тепловые сети" отметили, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия.
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