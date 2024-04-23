Выплаты до 150 МРП: механизм дополнительной помощи пострадавшим от паводков разъяснили в правительстве

В правительстве Казахстана 23 апреля 2024 года разъяснили механизмы оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате паводков, сообщает Zakon.kz.

Правительством принято решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов. Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления.

Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере, не превышающем 150 МРП (553 800 тенге. – Прим. ред.).

"Жители смогут получить, в зависимости от характера повреждений имущества: кто-то 150 МРП, кто-то 50 или 80 МРП и так далее. Прошу не путать с единоразовой выплатой в 100 МРП, которую выплачивают всем пострадавшим от паводков семьям", – подчеркнул вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства озвучил, что пострадавшим от паводков будет выплачена дополнительная компенсация для приобретения предметов первой необходимости. По его словам, на дополнительные выплаты до 150 МРП "люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости".