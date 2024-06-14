Выплаты 150 МРП в рамках возмещения ущерба от паводка получают североказахстанцы

Жители, чье имущество пострадало от паводка, продолжают получать выплаты в рамках возмещения ущерба.

Среди них и Юлия Тиукова. Женщина проживала в микрорайоне Косогор со своей семьей. Взамен подтопленного дома, непригодного больше для жилья, горожанка получит квартиру. Сейчас она ищет подходящие варианты.

"‎Примерно на 1, 2 метра поднялась вода в доме. После этого приходила оценка от акимата. Оценили нам имущественный вред. Была официально социальная выплата выплачена. На сегодня идет социальная выплата касательно имущественного причинения вреда. Это 150 МРП. Государству большое спасибо за то, что оно нам помогает в такую трудную минуту. Мы молодые, мы заработаем – я так всегда говорю". Жительница Петропавловска Юлия Тиукова



Жительница села Большая Малышка Кызылжарского района Вера Винокурова тоже получила выплату в 150 МРП. Ее дом стоял в воде на уровне окон. Мебель и бытовую технику женщина вывезти не смогла, все осталось под водой. По заключению технической экспертизы жилье признали пригодным для проживания.

"‎Когда работала первая комиссия, она посмотрела имущество мое. Все было правильно оценено. Посмотрели, что у меня было подтоплено, именно средства необходимые. Это машинка стиральная-автомат, холодильник, газовая плита, это все оценивалось в первую очередь. Вторая комиссия посмотрела окна, двери, пол – всё, что пострадало, тоже специалисты составили документ"‎. Жительница села Большая Малышка Вера Винокурова

В Кызылжарском районе во время паводка подтопило более 1,5 тысячи домов. Единовременную выплату 100 МРП получили все пострадавшие, работа по компенсации ущерба продолжается.