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Дополнительную компенсацию выплатят пострадавшим от паводков

Бектенов, паводки, компенсация , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:28 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства РК 23 апреля озвучил, что пострадавшим от паводков будет выплачена дополнительная компенсация для приобретения предметов первой необходимости, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, все проблемные вопросы оперативно рассматривают и решения принимаются на месте.

"С прошлой недели начата работа по возмещению ущерба. Вчера мною подписано постановление, которое утвердило поправки "Правила возмещения ущерба пострадавшим". На данный момент порядка 11 тыс. семей получили выплаты в размере 100 МРП. Это только начало большой работы. Дополнительно будем выплачивать до 150 МРП на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости. Например, холодильник, столы, стулья, посуду и одежду", – озвучил премьер-министр.

Он отметил, что также будут возмещать потери предпринимателям.

"Хочу сказать нашим гражданам, чтобы сохраняли спокойствие. Никто не останется без помощи. Все данные вопросы находятся на личном контроле президента и моем", – дополнил Олжас Бектенов.

Стало известно, сколько денег выделили для казахстанцев, пострадавших от паводков. Сумму озвучил председатель Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) Дмитрий Малахов.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

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