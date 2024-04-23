Минпросвещения Казахстана выступило с важным заявлением по летнему отдыху детей

На аппаратном совещании Министерства просвещения РК совместно с региональными управлениями образования, подведомственными организациями и методическими кабинетами обсудили вопросы организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей "Лето-2024", сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул министр просвещения Гани Бейсембаев, важно сформировать культуру проведения летнего отдыха, не забывая о главном приоритете – безопасности детей.

"Именно поэтому, коллеги, необходимо усилить работу, взяв на строгий контроль меры по защите детей. Вам направлены соответствующие методические инструменты и алгоритмы. Персональную ответственность за организацию летнего отдыха детей возлагаю на руководителей управления образования". Гани Бейсембаев

Отмечается, что Министерством просвещения совместно с МВД, МЗ, МЧС, МКИ, МТС, МНВО, МТЗСН и МЭПР принят план мероприятий, включающий законодательные нормы, программы, а также мониторинг и контроль.

Впервые в этом году разработаны единые требования к каждому виду лагерей, привлечены к работе волонтеры и педагоги допобразования, создан республиканский мониторинг приемки лагерей и проведения инструктажа.

Кроме того, направлен реестр детских оздоровительных центров, утвержденных уполномоченными госорганами.

Всего в текущем летнем сезоне планируется охватить отдыхом 3,1 млн школьников, или 88,2%. Для них подготовлено 10 630 лагерей.

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