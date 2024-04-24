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Весну в предгорьях Заилийского Алатау показал известный фотограф

Весну в предгорьях Заилийского Алатау показал популярный фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 10:45 Фото: Instagram/dots_foto
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал новую серию снимков. Пейзажные кадры в очередной раз пришлись по душе многочисленным поклонникам творчества популярного фотографа, сообщает Zakon.kz.

Публикация Доценко была размещена 23 апреля 2024 года на странице в Instagram.

"Весна в предгорьях Заилийского Алатау – очень красивое время! Луга покрылись свежей сочной травкой. Отличный сюжет для фото. На склонах уже отцветают малютки ирисы Колпаковского, их сменяют крупные ирисы Альберта. Все это уникальные краснокнижные цветы – эндемики нашего Алатау!"Дмитрий Доценко

В продолжении Доценко уточнил, что урюк в этом году почти не цветет – виной заморозки в последние дни марта.

"Ну что ж, природа решила отдохнуть. Зато в конце апреля зацвели яблони. Красивые крупные цветы сразу притягивают шмелей и пчел. В зеленой траве желтыми пятнами раскиданы поляны одуванчиков – здесь можно понаблюдать за бабочками. Я увидел несколько разных видов, сфотографировать удалось крапивницу, очень красочная. А самые внимательные увидят и появившиеся грибы – майский, синеножку, сморчки – это традиционные весенние представители предгорий Заилийского Алатау. Вот такое красивое время в красивом месте".Дмитрий Доценко

В завершении фотограф подчеркнул, что никогда не перестанет восхищаться уникальной природой рядом с большим городом.

  • Прекрасная природа Казахстана.
  • Не нарадуюсь вашим фотографиям!
  • Весна полноправно вступила в свои права!
  • Какая прелесть и ваше описание передает аромат весны.
  • Со шмелем, вообще, супер, – пишут пользователи Сети после просмотра снимков.

20 апреля 2024 года Доценко показал, как красочно зацвел Алматы.

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