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Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф

Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 20:00 Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский популярный фотограф и блогер Дмитрий Доценко поделился очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он запечатлел городские клумбы. Снимки он выложил 20 апреля на своей странице в Instagram.

"Апрель в Алматы – время цветов! На городских клумбах распустились самые разнообразные цветы. Среди них, пожалуй, наиболее притягательные это тюльпаны. Красные, желтые, розовые – словно цветные ковры они украшают наш город. В воздухе запах нектара, на деревьях появляются первые листочки, а солнце в обед греет уже по-летнему. Ходить и фотографировать красоту вокруг – одно удовольствие. Что я и сделал. Фотографиями делюсь с вами", – написал Дмитрий Доценко под постом.

Пост собрал множество лайков и комментариев среди подписчиков фотографа. Вот одни из них:

  • Фотограф как всегда на высоте, такую нереальную красоту нам показал.
  • Любимый Алматы.
  • Исторический центр Алматы, красота какая! Вам большое спасибо за такой снимок!
  • Спасибо вам, за красоту! Так хочется, чтобы весь город утопал в цветах, было чисто и воздух был горный! От такой красоты фантазия разыгралась!

Ранее этот же фотограф показал красивый снимок проспекта, о котором не знали алматинцы. 

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