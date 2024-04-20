Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф

Алматинский популярный фотограф и блогер Дмитрий Доценко поделился очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он запечатлел городские клумбы. Снимки он выложил 20 апреля на своей странице в Instagram.

"Апрель в Алматы – время цветов! На городских клумбах распустились самые разнообразные цветы. Среди них, пожалуй, наиболее притягательные это тюльпаны. Красные, желтые, розовые – словно цветные ковры они украшают наш город. В воздухе запах нектара, на деревьях появляются первые листочки, а солнце в обед греет уже по-летнему. Ходить и фотографировать красоту вокруг – одно удовольствие. Что я и сделал. Фотографиями делюсь с вами", – написал Дмитрий Доценко под постом.

Пост собрал множество лайков и комментариев среди подписчиков фотографа. Вот одни из них:

Фотограф как всегда на высоте, такую нереальную красоту нам показал.

Любимый Алматы.

Исторический центр Алматы, красота какая! Вам большое спасибо за такой снимок!

Спасибо вам, за красоту! Так хочется, чтобы весь город утопал в цветах, было чисто и воздух был горный! От такой красоты фантазия разыгралась!

Ранее этот же фотограф показал красивый снимок проспекта, о котором не знали алматинцы.