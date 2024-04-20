Как зацвел Алматы, показал популярный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Алматинский популярный фотограф и блогер Дмитрий Доценко поделился очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он запечатлел городские клумбы. Снимки он выложил 20 апреля на своей странице в Instagram.
"Апрель в Алматы – время цветов! На городских клумбах распустились самые разнообразные цветы. Среди них, пожалуй, наиболее притягательные это тюльпаны. Красные, желтые, розовые – словно цветные ковры они украшают наш город. В воздухе запах нектара, на деревьях появляются первые листочки, а солнце в обед греет уже по-летнему. Ходить и фотографировать красоту вокруг – одно удовольствие. Что я и сделал. Фотографиями делюсь с вами", – написал Дмитрий Доценко под постом.
Пост собрал множество лайков и комментариев среди подписчиков фотографа. Вот одни из них:
- Фотограф как всегда на высоте, такую нереальную красоту нам показал.
- Любимый Алматы.
- Исторический центр Алматы, красота какая! Вам большое спасибо за такой снимок!
- Спасибо вам, за красоту! Так хочется, чтобы весь город утопал в цветах, было чисто и воздух был горный! От такой красоты фантазия разыгралась!
Ранее этот же фотограф показал красивый снимок проспекта, о котором не знали алматинцы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript