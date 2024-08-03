Красоту летнего Заилийского Алатау показал популярный фотограф

Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 3 августа 2024 года на личной странице в Instagram разместил новые снимки, которые пришлись по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации он уточнил:

"Горные пейзажи родного Заилийского Алатау летом".

Также мастер добавил, что снимки сделал в районе ущелья Левого Талгара.

"Здесь много высоких гор с вечными снегами. Виды очень красивые", – продолжил он.

"Люблю наши горы летом: в лесном поясе насыщенная зелень, а на четырехтысячных вершинах ледники и снег – интересный контраст получается". Дмитрий Доценко

Низкий поклон вам за вашу работу! Время так быстротечно! Вы заставляете его остановиться... А мы получаем возможность наслаждаться тем, что ускользает от нас в повседневной суете.

Величественные горы, подпирающие небеса. Изумительные кадры с потрясающими видами, фантастика!

Неописуемая красота.

Горы – это хорошо. Когда ты здесь, все плохое остается внизу и на душе становится легко.

Красота! Ваши фотографии как всегда шедевр! Спасибо вам! Очень люблю горы.

Любовь подобна горе со множеством вершин. И каждая новая страсть открывает новый вид, – отмечают восторженные комментаторы.

Ранее Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами.