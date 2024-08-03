Красоту летнего Заилийского Алатау показал популярный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко 3 августа 2024 года на личной странице в Instagram разместил новые снимки, которые пришлись по душе многочисленной аудитории, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации он уточнил:
"Горные пейзажи родного Заилийского Алатау летом".
Также мастер добавил, что снимки сделал в районе ущелья Левого Талгара.
"Здесь много высоких гор с вечными снегами. Виды очень красивые", – продолжил он.
"Люблю наши горы летом: в лесном поясе насыщенная зелень, а на четырехтысячных вершинах ледники и снег – интересный контраст получается".Дмитрий Доценко
- Низкий поклон вам за вашу работу! Время так быстротечно! Вы заставляете его остановиться... А мы получаем возможность наслаждаться тем, что ускользает от нас в повседневной суете.
- Величественные горы, подпирающие небеса. Изумительные кадры с потрясающими видами, фантастика!
- Неописуемая красота.
- Горы – это хорошо. Когда ты здесь, все плохое остается внизу и на душе становится легко.
- Красота! Ваши фотографии как всегда шедевр! Спасибо вам! Очень люблю горы.
- Любовь подобна горе со множеством вершин. И каждая новая страсть открывает новый вид, – отмечают восторженные комментаторы.
Ранее Доценко направился в Жетысускую область и познакомил подписчиков с удивительными пейзажами.
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