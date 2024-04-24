Новую социальную выплату получат казахстанцы: сколько она составит

С начала 2024 года 5918 казахстанцам назначена специальная социальная выплата (ССВ) для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда, сообщает Zakon.kz.

Всего за назначением обратились 6648 человек, сообщили 24 апреля в Минтруда.

За назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 2612 человек, из них назначено 2517 получателям.

За назначением из четырех источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 4036 человек, из них назначено 3401 получателю.

193 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям.

"В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты из двух источников зарегистрировано в Карагандинской (два источника – 462 человек, четыре источника – 798 человек), Костанайской (два источника – 304 человека, четыре источника – 659) и Восточно-Казахстанской (два источника – 235, четыре источника – 574 человека) областях", – отметили в Минтруда.

С 1 января 2024 года в Казахстане внедрили специальную социальную выплату для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

"Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) не менее семи лет. Выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии", – пояснили в ведомстве.

С учетом обязательных условий для назначения ССВ, по данным ЕНПФ, претендовать на нее в 2024 году смогут более 37 тыс. работников, средний размер выплаты в целом составит более 208 тыс. тенге. Размер выплаты для каждого работника будет зависеть от накоплений в ЕНПФ.

Как и кому выплачивается специальная социальная выплата, можно ознакомиться здесь.