АФМ проверит расходование денег, предназначенных для строительства гидросооружений

Председатель АФМ Дмитрий Малахов поручил обеспечить целевую трату денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан, сообщает Zakon.kz.

Малахов отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.

"Руководителям территориальных департаментов агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек". Председатель АФМ Дмитрий Малахов

Отметим, что квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге.

Ранее органами по финансовому мониторингу в Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения.



Пять лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.

Кроме того, превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.

Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен.

Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.

В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы.





Ранее, 19 апреля, заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости.