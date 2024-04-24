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Известный блогер включил Алматы в список лучших городов мира

Известный блогер включил Алматы в список лучших городов мира, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Известный российский блогер Илья Варламов составил собственный рейтинг лучших городов мира. В этом списке оказался и Алматы. Общественник подробно рассказал, чем отличился казахстанский город, сообщает Zakon.kz.

Обзорный ролик журналист разместил 23 апреля 2024 года в личном YouTube-канале.

"В этом ролике я составил собственный рейтинг лучших городов для жизни, в котором учел много разных факторов – благоустройство, удобство для пешеходов, архитектуру, стоимость жизни, достопримечательности и мою личную любовь к городу. Вы узнаете, за что я люблю Алматы, Кейптаун, Амстердам, Нью-Йорк, Берлин, Сеул и Лондон. Возможно, именно в этом ролике вы найдете идеальный город для эмиграции", – говорится в описании к видео.

В этом рейтинге Алматы расположился на 10 месте.

Список начинается, как заявил сам Варламов: "Неожиданно с Алматы". По словам блогера, это один из немногих городов на постсоветском пространстве, который взял курс на удобство для жизни людей, а не для машин.

"Улицы в центре делают пешеходными, занимаются благоустройством, борются со стихийными парковками. И не закрывают на зиму велопрокат", – заявляет Варламов.

А еще, продолжает он, в Алматы вкусная еда и потрясающая природа.

"Огромный плюс Алматы, что здесь можно буквально за 20 минут уехать от города и оказаться в потрясающем национальном парке, где есть горы, березы, сосны, водопады, реки и озера. Просто невероятно". Илья Варламов

Комментаторы не заставили себя ждать и поблагодарили блогера.

  • В Алматы многие приехали из России. Скажу честно, уезжать не хочу. Влюбился в этот город, люди чудесные в Казахстане!
  • Илья, это круто, что Алматы вошел в топ городов твоего рейтинга. Да, здесь есть смог, но здесь много парков и скверов.
  • Казахстан и Алматы – это, прежде всего, люди! И они там замечательные!
  • Несмотря на множество минусов, в Алматы есть все и на любой кошелек.
  • Я сам из Астаны. Но влюблен в Алматы.
  • Побывал в Алматы в 2018 году и влюбился в этот город! Особо горный вид вокруг города похож на наш город Зальцбург. Сразу почувствовал себя как в Австрии при виде на горы! Тут тяжело избежать смога, но зато город зеленый.

27 февраля 2024 года Илья Варламов сообщил, что покорил Килиманджаро – самую высокую вершину Африки.

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