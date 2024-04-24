Декриминализация экономических преступлений: не уйдут ли от ответственности беглые казахстанские банкиры

Депутатов Мажилиса заинтересовала участь беглых банкиров и их заместителей в связи с новым законопроектом, предусматривающим декриминализацию некоторых экономических правонарушений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во время презентации законопроекта по вопросам декриминализации экономических правонарушений и противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, депутат Мажилиса Аскар Садыков спросил у представителя Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), не уйдут ли таким образом от уголовной ответственности беглые банкиры.

"В нашей стране много беглых банкиров и их заместителей, которые сами себе выдали кредиты и вывели эти активы из банков. Как в данном случае мы будем применять статью 219? Будем декриминализировать по ответственности банкиров и аффилированных компаний? Все банки как опустошаются: сами себе выдают кредиты и, естественно, их все выводят за пределы страны", – спросил Аскар Садыков в Мажилисе 24 апреля 2024 года.

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов подтвердил, что достаточно часто собственники банков, либо топ-менеджеры банков выдают кредиты своим же аффилированным компаниям. Однако для таких случаев предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе.

"Но их ответственность также предусмотрена Уголовным кодексом, другими статьями – за незаконную выдачу кредита или же за злоупотребление своим положением в финансовой организации – это статья 251 УК Казахстана. Более того, если эти незаконные действия были совершены с целью присвоить и не вернуть эти кредиты, то в этом случае они привлекаются к уголовной ответственности по факту мошенничества или по факту хищений, растрате и присвоения вверенного имущества. Поэтому здесь от уголовной ответственности они не будут уходить", – объяснил Женис Елемесов.

По его словам, статья 219 УК Казахстана, которую хотят декриминализировать, касается только тех, кто обратился и предоставил заведомо искаженные данные о финансовой деятельности.

"Это те, кто, получив кредиты, не преследовал цель не возвращать, у них была цель – потратить по целевому назначению, но по каким-то обстоятельствам сработали бизнес-риски, и они не смогли эти деньги вернуть. Но при этом при получении кредита они исказили данные касательно их финансовой деятельности и в этом случае привлекались к уголовной ответственности. Теперь же законопроектом предлагается декриминализовать это. А в случае, когда люди получают кредиты и изначально имеют умысел, направленный на присвоение и невозврат этих денег, то в этом случае они будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 190 – мошенничество. Если же эти действия были совершены в сговоре с тем, кто выдает, то будут привлекаться по статье 189 – хищение денег по предварительному сговору", – добавил заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Отметим, в Казахстане хотят декриминализировать некоторые экономические правонарушения. 17 апреля 2024 года соответствующий законопроект депутаты Мажилиса приняли в работу. Подробнее об экономических правонарушениях, по которым могут смягчить ответственность, можно прочитать по ссылке.