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ДТП с автобусом в Алматы: подсудимый рассказал свою версию

ДТП в автобусом в Алматы: подсудимый рассказал свою версию, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 17:35 Фото: Zakon.kz
В Алатауском районном суде Алматы 3 апреля 2024 года в ходе главного разбирательства допрошен подсудимый – пассажир автобуса, у которого произошел конфликт с водителем. После чего случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Обвиняемый Дархан Ахметжанов заявил суду, что в день происшествия водитель спровоцировала скандал, грубо разговаривала с ним, требовала оплату за проезд наличкой и не выпускала из автобуса.

"После шести сел в автобус. Взял телефон, оплатил через SMS. Должен был выйти на следующей остановке. В автобусе было немного людей. Водитель грубо сказала: "Эй, парень, подойти сюда". Я подошел, показал телефон, что оплатил проезд. Но сообщение не поступало о том, что оплата прошла. Она сказала, что так не пойдет, требовала дать наличку. Как раз была моя остановка, хотел выйти, но она захлопнула двери и резко поехала. Я подумал, ладно, выйду на следующей", – рассказал подсудимый.

Далее обвиняемый объяснил, почему нанес несколько ударов водителю.


"Приехали к больнице, но сообщение до сих пор не приходило. На остановке она также не выпустила меня, закрыла двери и уехала. Говорит: "Не морочь мне голову, плати наличкой". Но у меня не было. Я просил ее успокоиться и выпустить меня. Она спровоцировала и сказала, мол, если не выпустит, что тогда я сделаю. Я сказал, что ударю ее, она сказала: "Давай, докажи". Я ее ударил. Она стала кричать, что устроит мне. Автобус столкнулся с попуткой, дальше наехал на людей. К нам подбежали другие пассажиры, сказали ей остановиться. Только тогда она нажала на тормоз. Снаружи люди принесли водителю воду, чтобы она собралась", – добавил Дархан Ахметжанов.

По его словам, сначала двое мужчин удерживали его, а уже потом вывели на улицу.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что одна из потерпевших сторон попыталась оспорить тот факт, что водитель маршрутки Ермек Шокебаева от удара пассажира потеряла сознание, соответственно, и контроль над управлением транспортом. Для этого была допрошена эксперт Института судебных экспертиз по Алматы.

ДТП с трагическим исходом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. Пассажирский автобус маршрута №47 въехал в толпу людей у остановки общественного транспорта. Погибли три человека, еще четверо получили телесные повреждения.

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