В каких регионах Казахстана паводковая обстановка остается напряженной

О ситуации на водохранилищах Казахстана по состоянию на 24 апреля 2024 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что сброшенная из Ириклинского водохранилища России вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жайык через Уральск. Половодье продолжается.

Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Водохранилища региона готовы принять большие объемы воды. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 224 млн кубометров воды – это 86% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен. Уровень реки Жайык в Уральске составляет 863 см, за сутки он снизился на 1 см.

Для рационального использования и транспортировки паводковой воды в лиманы, природные сенокосы и озера, специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят механическую очистку Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Также ведутся оперативные восстановительные работы на размытых участках каналов и на гидротехнических сооружениях каскада водохранилищ.

"Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ. Паводковая обстановка в ЗКО – стабильно напряженная". Пресс-служба МВРИ РК

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 337 см.

"В период паводка специалисты Северо-Казахстанского филиала "Казводхоза" провели берегоукрепительные работы Сергеевского гидроузла. Было уложено более 82 тонн бутового камня, 15 железобетонных плит, 25 железобетонных блоков и другие материалы. К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1279 см. Обстановка в регионе остается напряженной". Пресс-служба МВРИ РК

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В регионе на 100% наполнились системы лиманного орошения "Алва" и "Кенбидайк". Также пополнились русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

Филиал по Актюбинской области следит за работой крупных водохранилищ и нескольких лиманов. Проблем на объектах не наблюдается.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 82%.

Работники филиала "Казводхоза" по Восточно-Казахстанской области предотвратили угрозу размыва гидроузла, которая возникла из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега. Это также повлияло на повышение уровня реки Калжыр Маркакольского района ВКО. Сейчас специалисты "Казводхоза" проводят работы по укреплению берега реки. Задействована специальная техника.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 57%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Урджарском районе Абайской области прошла очистка сооружений Каракольского водохранилища, в Кокпектинском районе очищен гидроузел на реке Большая Буконь.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

Карагандинский филиал "Казводхоза" проводит ремонт бетонных откосов и днищ участков Жартасского и Малокомспайского магистральных каналов на Жартасском водохранилище. Также началась очистка каналов от ила и растительности. На 5 гидротехнических сооружениях идет установка локальных систем оповещения.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме и способны на долгий срок обеспечить необходимым количеством воды жителей региона.

"Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки". Пресс-служба МВРИ РК

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