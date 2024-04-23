Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 23 апреля 2024 года, вновь предоставили данные о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что сброшенная с Ириклинского водохранилища России вода проходит по территории нашей страны.

"Большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск. Половодье продолжается. Специалисты Западно-Казахстанского филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 221 млн кубометров воды – это 85% от общего объема", рассказали в пресс-службе МВРИ РК.

По данным министерства, четыре водохранилища по реке Малый Узень наполнены на 91% – это 101 млн кубометров воды. В трех водохранилищах по реке Большой Узень собрано 69 млн кубометров воды – это 66% от общего объема. Паводок на реках Большой и Малый Узень завершен, всего по ним пришло 428 млн кубометров паводковых вод.

А уровень реки Жайык в Уральске составляет 864 см, за сутки он вырос на 2 см. Уровень реки Шаган у пос. Чувашинское Байтерекского района ЗКО составляет 744 см, за сутки он вырос на 4 см. Уровень реки Деркул у пос. Белес составляет 234 см.

"Специалисты "Казводхоза" постоянно обмениваются информацией с водными службами Оренбургской и Саратовской областей РФ. Паводковая обстановка в ЗКО стабильно напряженная". Пресс-служба МВРИ РК

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 м.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1270 см, за сутки он не изменился. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам – около 81%.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

"Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

18 апреля 2024 года стало известно, что сброс воды из крупного российского водохранилища отражается на Казахстане. Тогда в штабе по ЧС Атырауской области сообщили, что уровень воды в реке Кигач растет из-за сброса воды из Волгоградского водохранилища.

Материал по теме Ситуация на реке Урал в Атырауской области не улучшается: вода медленно, но прибывает

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.