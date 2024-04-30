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Стало известно, в каких регионах Казахстана пик паводков пройден

Стало известно, в каких регионах Казахстана пик паводков пройден, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 12:07 Фото: gov.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана рассказали о ситуации на водохранилищах страны по состоянию на 29 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из информации, размещенной на сайте ведомства 30 апреля, следует, что пик паводков пройден в четырех регионах республики, а еще в четырех – половодье продолжается.

Пик половодья пройден

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из Астанинского контррегулятора в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,4%.

Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.

Половодье продолжается

В Западно-Казахстанской области специалисты филиала "Казводхоза" проводят безопасный пропуск паводковых вод.

Вторая волна половодья в регионе продолжается. Четыре крупных водохранилища области наполнены на 90%. Уровень реки Жайык (Урал) в Уральске составляет 838 см. За сутки он снизился на 8 см.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме.

Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Высота перелива через гребень Сергеевского водохранилища снизилась до 175 см. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1299 см. За сутки он снизился на 6 см.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 83%.

Половодье продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 40%.

В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис.

"Наполнение водохранилищ – это часть процесса по пропуску паводковых вод. Чтобы избежать повышения уровня рек и подтоплений населенных пунктов, воду собирают в водохранилищах. Лишнюю воду сбрасывают обратно в реки или каналы в безопасных объемах. Поэтому, к примеру, информация о 100% наполнении водохранилищ не означает, что водохранилище больше не может принимать воду и имеется какой-либо риск подтопления. Собранная в водохранилищах вода используется в сельском хозяйстве и промышленности, а также для поддержания местных экосистем", – объяснили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

В ведомстве подчеркнули, что на водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза".

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