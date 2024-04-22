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Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден

Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:01 Фото: primeminister.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 22 апреля 2024 года, назвали регионы страны, где пик паводков еще не пройден, а также отчитались о ситуации на водохранилищах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, пик паводков не пройден в двух регионах – Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

"Во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО, пик паводков пройден. На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

В Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища составляет 3,6 м.

К этому часу уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1270 см, за сутки он снизился на 4 см. Обстановка в регионе остается напряженной.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 81%.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 63%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 86%. Все они работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

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Ранее сообщалось, что пик половодья в ЗКО, согласно прогнозу, будет растянутым. В связи с этим вице-премьер Канат Бозумбаев поручил поднять земляные дамбы вдоль рек в зоне риска затопления еще на несколько метров.

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