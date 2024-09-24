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Очередные обещания казахстанцам про выплаты оказались фальшивкой

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете не перестают всплывать сообщения с заверениями о выплатах жителям страны. На этот раз казахстанцам, пострадавшим от лжеброкеров, неизвестные обещают вернуть деньги, сообщает Zakon.kz.

Автор также заверяет, что на эту процедуру якобы средства выделило Министерство финансов.

Очередные обещания казахстанцам про выплаты оказались фальшивкой, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 15:13

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что этому сообщению доверять не стоит: Минфин не запускал такую программу.

Кроме того, на официальном сайте ведомства нет ни слова, что выделяются определенные суммы.

В продолжении разъяснения сказано, что реклама запущена от имени юридической фирмы "Вектор".

Аферисты предлагают перейти по ссылке и получить бесплатную консультацию. На неизвестном сайте обещают, что "команда вернет вам деньги от брокера-мошенника в 96% случаев при потерях от 1000 евро". Чтобы работа по вашей заявке началась, вас вынуждают оставить личные данные.

Фирму "Вектор" проверяли еще в 2023 году и уже тогда выводы были однозначны: "Вектор" создали преступники.

Мошенники действуют не только в Казахстане, но и в Узбекистане, России и других странах.

"Это всего лишь уловки мошенников. Не стоит переводить деньги неизвестным лицам", – настоятельно рекомендуют мошенники.

Ранее доверчивых граждан пытались обмануть другой информацией. В ней говорилось: казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тыс. тенге. Это тоже было фейком.

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