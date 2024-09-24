Очередные обещания казахстанцам про выплаты оказались фальшивкой
Автор также заверяет, что на эту процедуру якобы средства выделило Министерство финансов.
Фото: Stopfake.kz
Специалисты Stopfake.kz отмечают, что этому сообщению доверять не стоит: Минфин не запускал такую программу.
Кроме того, на официальном сайте ведомства нет ни слова, что выделяются определенные суммы.
В продолжении разъяснения сказано, что реклама запущена от имени юридической фирмы "Вектор".
Аферисты предлагают перейти по ссылке и получить бесплатную консультацию. На неизвестном сайте обещают, что "команда вернет вам деньги от брокера-мошенника в 96% случаев при потерях от 1000 евро". Чтобы работа по вашей заявке началась, вас вынуждают оставить личные данные.
Фирму "Вектор" проверяли еще в 2023 году и уже тогда выводы были однозначны: "Вектор" создали преступники.
Мошенники действуют не только в Казахстане, но и в Узбекистане, России и других странах.
"Это всего лишь уловки мошенников. Не стоит переводить деньги неизвестным лицам", – настоятельно рекомендуют мошенники.
Ранее доверчивых граждан пытались обмануть другой информацией. В ней говорилось: казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тыс. тенге. Это тоже было фейком.