Очередные обещания казахстанцам про выплаты оказались фальшивкой

В Казнете не перестают всплывать сообщения с заверениями о выплатах жителям страны. На этот раз казахстанцам, пострадавшим от лжеброкеров, неизвестные обещают вернуть деньги, сообщает Zakon.kz.

Автор также заверяет, что на эту процедуру якобы средства выделило Министерство финансов.

Фото: Stopfake.kz

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что этому сообщению доверять не стоит: Минфин не запускал такую программу.

Кроме того, на официальном сайте ведомства нет ни слова, что выделяются определенные суммы.

В продолжении разъяснения сказано, что реклама запущена от имени юридической фирмы "Вектор".

Аферисты предлагают перейти по ссылке и получить бесплатную консультацию. На неизвестном сайте обещают, что "команда вернет вам деньги от брокера-мошенника в 96% случаев при потерях от 1000 евро". Чтобы работа по вашей заявке началась, вас вынуждают оставить личные данные.

Фирму "Вектор" проверяли еще в 2023 году и уже тогда выводы были однозначны: "Вектор" создали преступники.

Мошенники действуют не только в Казахстане, но и в Узбекистане, России и других странах.

"Это всего лишь уловки мошенников. Не стоит переводить деньги неизвестным лицам", – настоятельно рекомендуют мошенники.

Ранее доверчивых граждан пытались обмануть другой информацией. В ней говорилось: казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тыс. тенге. Это тоже было фейком.