Синоптики перечислили регионы Казахстана, в которых почва еще не оттаяла

По состоянию на 23 апреля 2024 года промерзание почвы сохраняется на большей части Костанайской, Акмолинской, Павлодарской области, а также в отдельных районах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

В Костанайской области промерзание наблюдается в трех районах области: в Карабалыкском районе в слое от 60-65 см до 90-95 см.

В Акмолинской области – по-прежнему сохраняется в Целиноградском, Шортандинском, в районе Биржан сал и в Кокшетау. Глубина промерзания составляет 106-153 см, оттаивание верхнего слоя 48-81 см, в окрестности с. Новоишимка Целиноградского района оттаивание наступило до глубины 129 см.

В Карагандинской области промерзание сохраняется лишь Осакаровском районе в слое почвы 65-150 см.

В Павлодарской области – полное оттаивание почвы наблюдается лишь на половине наблюдательных пунктов. В Иртышском и Железинском районах промерзание достигает глубины 115-150 см, оттаивание от 62 до 129 см. В Теренкольском и Успенском почва остается промерзшей до глубины 138-203 см, в окрестности станции Лозовая промерзание до 236 см, оттаивание от 81 см до 147-150 см. В центре Щербактинского района промерзание отмечается в слое от 105 до 257 см, на юге района почва оттаяла.

В Восточно-Казахстанской промерзание сохраняется только в Катон-Карагайском районе – нижняя граница промерзания составляет 93 см, оттаивание наблюдается до глубины 57 см.

"На остальной территории Казахстана почва оттаяла полностью", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГП "Казгидромет" 24 апреля.

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