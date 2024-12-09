Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 10 декабря прогнозируется снег

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 10 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона на западе, юге Казахстана сохранится погода без осадков. "С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, юго-востоке страны прогнозируется снег, на севере с низовой метелью... По республике ожидаются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет" Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 10 по 12 декабря 2024 года. Из него следовало, что в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры, снег и метель.

Поделиться новостью

Читайте также Общество Аким ответил на жалобы жителей Усть-Каменогорска