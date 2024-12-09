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Общество

Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 10 декабря прогнозируется снег

Синоптики назвали регионы Казахстана, в которых 10 декабря прогнозируется снег, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 16:39 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, какой будет погода по республике в предстоящий вторник, 10 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, под влиянием отрога антициклона на западе, юге Казахстана сохранится погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтов на севере, востоке, юго-востоке страны прогнозируется снег, на севере с низовой метелью... По республике ожидаются туманы, усиление ветра".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие трое суток – с 10 по 12 декабря 2024 года. Из него следовало, что в Казахстане ожидается постепенное повышение температуры, снег и метель.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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