Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
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Специалисты РГП "Казгидромет" поделились гидрологическим прогнозом на завтра, 24 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках юга, юго-востока Казахстана, в связи с предстоящими сильными осадками, будут наблюдаться колебания водности.
"На равнинных реках севера ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, разливы, подтопления. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал".РГП "Казгидромет"
Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отметили, что сброшенная с Ириклинского водохранилища России вода проходит по территории нашей страны. Как заявили в ведомстве, большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск.
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