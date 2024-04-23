Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал

Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 20:05 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились гидрологическим прогнозом на завтра, 24 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках юга, юго-востока Казахстана, в связи с предстоящими сильными осадками, будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках севера ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, разливы, подтопления. В связи с поступлением воды с территории РФ ожидается повышение уровня воды на реке Урал".РГП "Казгидромет"

Ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана отметили, что сброшенная с Ириклинского водохранилища России вода проходит по территории нашей страны. Как заявили в ведомстве, большой объем проходит по руслу реки Жайык через город Уральск.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 20:05
Ситуация на реке Урал в Атырауской области не улучшается: вода медленно, но прибывает
, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 20:05

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

Читайте также

Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане
Застройщиков наказали за вынос грязи на улицы в Астане
Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
Дожди и похолодание вернутся в Казахстан
журналист
Собчак о судебном процессе над Бишимбаевым: Сегодня было поистине невероятное заседание
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 23 апреля
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Названы два региона Казахстана, где пик паводков еще не пройден
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: