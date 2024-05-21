С электросамокатом по жизни – транспорт будущего

Микромобильный транспорт основательно вошел в нашу жизнь. Если раньше к нему относились как к развлечению, то сейчас многие ежедневно используют его как оптимальное средство для передвижения. Zakon.kz разбирался, насколько такой вид транспорта удобен и безопасен в современном городе.

Несколько тысяч жителей Астаны и Алматы ежедневно используют кикшеринг. Согласно статистике, более 85% поездок на шеринговых самокатах в крупнейших городах Казахстана проходят по транспортному сценарию, а доля развлекательных поездок соответственно снижается. Самокат используют для коротких поездок из точки А в точку Б по наиболее удобному и короткому маршруту. Экологично и без пробок.

Современные города невозможно представить без микромобильного транспорта. В Европе уже с утра улицы заполняют люди на велосипедах и электросамокатах, и чаще всего, как ни странно, в офисной одежде. Эксперты говорят, что тенденция развития микромобильного транспорта продолжит расти. Пока рынок далек от насыщения, а мировой спрос только формируется.

Самокаты идеально подходят для маршрутов на короткие дистанции, которые неудобно преодолевать пешком, на автомобиле или автобусе. Согласно статистике, популярность велосипедов и самокатов растет в часы пик, когда люди не хотят толкаться в общественном транспорте и стоять в пробках. По мнению урбанистов, электросамокаты – удобная и экологичная альтернатива автомобилям, автобусам и троллейбусам.

Самокаты улучшают транспортную доступность целых районов и значительно повышают качество жизни горожан. Развивая микромобильный транспорт, современные мегаполисы выигрывают: снижают трафик, сокращают выбросы парниковых газов и улучшают общую экологическую обстановку.

В Казахстане ощущается растущая потребность в инфраструктуре для велосипедов и самокатов, и есть большой потенциал для ее внедрения. Развитие инфраструктуры для микромобильного транспорта запланировано и в Астане, и в Алматы. Так, в 2024-2025 годах в столице планируется дополнительно построить около ста километров велодорожек по проекту "Инфраструктура велосипедного транспорта". Новые маршруты улучшат общую связность велопутей, убеждены эксперты. По словам генерального директора ТОО "НИИ "Алматыгенплан" Асхата Садуова, в транспортный каркас Алматы также уже интегрировано увеличение сети велодорожек для "транспорта последней мили" на наиболее востребованных для него коридорах.



Урбанист Дмитрий Димов считает, что электросамокаты – хорошая современная альтернатива другим видам транспорта, которую нужно развивать.



"Да, с самокатами есть некоторые проблемы, но это нормально. У нас многие новинки обществом воспринимаются в штыки. Главная задача сейчас не запретить и зарегулировать электросамокаты, тем самым отбивая желание у людей пощупать что-то новое, а научиться работать с новым видом транспорта. Создавать для него условия и поощрять пересадку людей с автомобиля на электросамокат." Урбанист Дмитрий Димов

Рост популярности микромобильного транспорта потребовал внести изменения и в законодательство. 30 августа прошлого года в РК вступили в силу поправки в закон "О дорожном движении", и электросамокаты официально стали частью транспортной системы страны. Таким образом, сделан важнейший шаг в сторону повышения безопасности в городе и к упорядочению транспортных потоков. Закон зафиксировал единые правила поездок на всех электросамокатах: шеринговых и частных. Раньше точечное регулирование вводили только сами кикшеринги – теперь же закон касается всех, а не только шеринговых клиентов.

Преимущество шеринговых самокатов в том, что их можно централизованно контролировать, работать с их пользователями по доступным каналам. С самого момента запуска шеринговые самокаты были технически ограничены по скорости: они не могут разгоняться выше 25 км/ч. Кроме того, существуют зоны сниженной скорости и зоны, где движение самокатов запрещено. Как правило, это парки и оживленные пешеходные улицы. В таких специальных зонах шеринговые самокаты либо автоматически снижают скорость до 10-15 км/ч, либо останавливаются. Это сделано для удобства и безопасности горожан. Частные же устройства не имеют встроенных ограничителей, некоторые модели, к примеру, могут развивать скорость до 70 км/ч и выше.

Кикшеринговые сервисы активно инвестируют в технологии безопасности микромобильного транспорта. Так, в апреле Whoosh, один из шерингов, действующий в Астане и Алматы, представил технологию "Антитандем". Она позволяет выявлять поездки вдвоем, которые запрещены законом. "Антитандем" уже работает в Казахстане, сейчас технология проходит стадию машинного обучения: собирает и анализирует данные с помощью искусственного интеллекта. После завершения данного этапа сервис начнет воздействовать на тандемные поездки. Кикшеринг рассчитывает со временем полностью исключить поездки на одном самокате вдвоем. Статистика говорит, что такие поездки – наиболее аварийные. В прошлом сезоне более 99,5% поездок на самокатах Whoosh в Казахстане прошли без каких-либо инцидентов. Согласно статистике, другие шеринги также демонстрируют низкий уровень аварийности.



Правила нарушает лишь малый процент пользователей самокатов, однако именно они портят впечатление обо всей индустрии. Кикшеринги не только штрафуют и блокируют нарушителей, но и работают с аудиторией превентивно. Например, проводят так называемые школы вождения электросамокатов, где рассказывают о правилах всем желающим. Знание ПДД значительно повышает безопасность на дорогах. Информацию необходимо донести не только до пользователей СИМ, но и до пешеходов и автомобилистов. Только зная правила, все участники дорожного движения могут взаимодействовать друг с другом адекватно и предсказуемо.

Микромобильность улучшает качество жизни всех горожан. Даже тех, кто пока предпочитает другие виды транспорта. Самокаты и велосипеды снижают количество автомобилей на дорогах, сокращают пробки и уровень загрязнения воздуха, делая города более экологичными и современными.

Сегодня уже кажется очевидным, что жителям мегаполисов пора привыкать к новому микромобильному транспорту. Чтобы сделать процесс интеграции самокатов в городское пространство наиболее гармоничным, необходимо продолжать развивать культуру вождения. Вслед за принятием закона нужно обеспечить его исполнение. Соблюдать правила должны все: как водители микромобильного транспорта, так и другие участники дорожного движения.