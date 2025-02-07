Какой самый безопасный вид транспорта в мире

Если верить статистике, можно приблизительно оценить вероятность риска передвижения на разных видах транспорта. Специалисты рассказали Zakon.kz, какой транспорт считается самым безопасным, а на каком стоит быть особенно внимательным.

Самый безопасный

Многие уже знают, что самый безопасный транспорт в мире – это самолеты. По статистике, шанс погибнуть в авиакатастрофе гораздо ниже, чем риск угодить в смертельное дорожно-транспортно происшествие (ДТП), в том числе по дороге в аэропорт, или разбиться на электробайке.

Среди наземного транспорта один из самых безопасных – поезда, а их ближайший конкурент – круизные лайнеры.

А вот абсолютным лидером в антирейтинге безопасности считаются личные средства передвижения: автомобили, мотоциклы, велосипеды и всевозможные электрические двухколесные.

Статистику безопасности видов транспорта ведут по-разному.

Например, в абсолютных значениях, когда берут данные по происшествиям и числу погибших в них за год. Еще один способ, который позволяет примерно уравнять между собой все виды транспорта, – учет фатальных инцидентов на миллионы километров пути.

В каждом случае финальные данные могут немного отличаться. Как отмечено в публикации издания РБК Life, иногда разницу определяет региональная специфика (где-то больше машин, в других странах пассажиры чаще летают). Но в самом общем виде мировая тенденция примерно одна и та же.

Почему самолет – самый безопасный вид транспорта

Самолеты имеют максимальное оснащение системами безопасности и почти все они дублируются. Другими словами, если из строя выйдет гидравлическое управление, то его заменит другая механическая или электронная система. Потеря работоспособности сразу всех систем маловероятна и возможна в случае серьезной катастрофы, разрушения судна.

В мировой истории есть примеры, когда в год не происходило ни одной фатальной аварии с большими самолетами. Более того, есть примеры, когда удавалось посадить лайнер и сохранить жизни пассажиров в самых невероятных условиях, например, при отказе всех двигателей.

Одним из таких случаев стало "Чудо на Гудзоне", когда экипаж A320 смог приводнить лайнер практически в центре Нью-Йорка.

Самый опасный

По общемировой статистике, самый опасный вид транспорта – личные автомобили. Во многом это связано с тем, что их в принципе больше. По разным оценкам, глобальный автопарк насчитывает более миллиарда машин, из которых большинство – легковые.

Ежедневно в мире совершается не менее 70 млн поездок за рулем, которые длятся в среднем около 15 минут.

Основными факторами, которые приводят к фатальным дорожным авариям, по-прежнему остаются действия водителя: пьяное вождение, несоблюдение скоростного режима или игнорирование других правил дорожного движения (ПДД).

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