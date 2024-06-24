Как не отравиться в жаркую погоду, рассказали в Минздраве РК

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах Мажилиса 24 июня 2024 года рассказала, как не отравиться в летний период, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первым делом она посоветовала не покупать продукты там, где есть сомнения в их качестве. То есть, если нет соответствующих условий хранения.

"Например, если вы видите, что продукция хранится не в холодильнике. Нужно также смотреть на сроки годности. Также, когда покупаем что-то, то по возможности надо просить сертификаты, подтверждающие безопасность продукции", – дополнила Айжан Есмагамбетова.

Кроме того, вице-министр напомнила, что необходимо употреблять только свежеприготовленную пищу и следить за сроками хранения.

Журналисты уточнили, из-за каких продуктов чаще всего казахстанцы оказываются в больницах с отравлением. По словам спикера, это всегда разные продукты.

"В основном, это продукция, которая приготовлена и хранится неправильно. Второе, если это касается объектов общепита, то зачастую, когда мы расследуем вспышки (отравления. – Прим. ред.), то выявляем, что несвоевременно пройден медосмотр", – рассказала Айжан Есмагамбетова.

5 июня 2024 года стало известно, что Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект приказа "Об утверждении Порядка проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В документе определен порядок организации и проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.