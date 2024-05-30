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Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане

паводки, Казахстан, МСХ, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 13:14 Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангали Бердалин в кулуарах Сената 30 мая рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита мяса и мясной продукции и роста цен на фоне паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.

"Нет. У нас в Казахстане около 9 млн крупного рогатого скота, около 27 млн овец, около 4 млн лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тыс. голов скота (погибшего во время паводков. – Прим. ред.) – это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", – пояснил он.

Ранее он рассказал, насколько возможно, что казахстанцам продадут в виде фарша мертвечину. Такие слухи распространяются среди казахстанцев.

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