Стоит ли ожидать роста цен на мясо на фоне масштабных паводков в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангали Бердалин в кулуарах Сената 30 мая рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита мяса и мясной продукции и роста цен на фоне паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Амангали Бердалин заявил, что количество скота, погибшего в результате наводнения, составляет менее 1% от общего поголовья в стране, и заверил, что такое количество не повлияет на рынок.

"Нет. У нас в Казахстане около 9 млн крупного рогатого скота, около 27 млн овец, около 4 млн лошадей, не говоря уже о других животных. А 12 тыс. голов скота (погибшего во время паводков. – Прим. ред.) – это даже не 1%. Поэтому никакого влияния на цены не будет", – пояснил он.

Ранее он рассказал, насколько возможно, что казахстанцам продадут в виде фарша мертвечину. Такие слухи распространяются среди казахстанцев.