Шумная езда автомобильного кортежа возмутила жителей Актау

Ночная езда кортежа из шести автомобилей доставила неудобства жителям Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 апреля lada.kz, жители Актау сняли на видео, как городская молодежь катается по ночному городу. На видео шесть автомобилей в два ряда едут на низкой скорости, перекрывая движение другим автомашинам, и мешая спать жильцам многоэтажек. Более того, часть пассажиров с криками едет, высунувшись из машины по пояс в окно.

"Время 01:23, 25 апреля. Дома дети спят, температурили, пару часов назад уснули. Так как сейчас на улице тепло, приоткрыли окна, чтобы проветрить. Я не знаю, может, ребята молодые, может гормональные сбои какие-то, но хотелось бы, чтобы они чуть-чуть подумали о других. Наверное, пора уже детей приучать со школы или хотя бы с автошколы, что это дико. Это вот совсем не круто! Сзади машины не могут проехать, дорогу закрыли. Кто-то через окно вышел. Сигналят со светофора. Разбудили всех", – написала жительница Актау.

Этот инцидент прокомментировали в полиции.

"Выявлены 12 автовладельцев, допустивших правонарушения. В отношении них составлен ряд административных протоколов по статьям 437, 593, 606, 614, 615 кодекса РК", – сообщили в пресс-службе Департаменте полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили несколько новых дорожных знаков. Подробнее об этом можно прочитать здесь.