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Общество

Автобусы и кортеж Токаева: эксклюзивные кадры из Актау

руль, авто, Актау, кортеж, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 13:23 Фото: pexels
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев 18 апреля 2025 года опубликовал небольшое видео с кортежем главы государства Касым-Жомарта Токаева из Актау, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивными кадрами автор и ведущий спецпроекта "Президент" поделился в своем Instagram.

"Кортеж президента на улицах Актау", – отмечено в подписи к публикации.

"Кортеж президента отправился на улицы Актау. Внимательные заметили, что общественный транспорт и все остальные машины по встречной полосе абсолютно спокойно передвигаются. На такие детали стоит обратить внимание", – добавил Балтабаев, описывая происходящее.

Сегодня, 18 апреля 2025 года, Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. В аэропорту главу государства встречал аким региона Нурдаулет Килыбай. Президент, по данным Акорды, ознакомится с деятельностью ряда объектов и проведет совещание по социально-экономическому развитию региона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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