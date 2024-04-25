В Казахстане утвердили новые дорожные знаки
Согласно распространяемому сообщению за 25 апреля 2024 года:
"Изменения, разработанные Комитетом административной полиции МВД и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии Министерства торговли и интеграции, направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения".
Также сказано, что речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", который вступит в действие уже 1 мая 2024 года.
Из ключевых нововведений
Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить все электромобили, за исключением гибридных.
Фото: пресс-служба "КазСтандарт"
Введение новых дорожных знаков
"Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.
Фото: пресс-служба "КазСтандарт"
"Диагональный пешеходный переход"
Фото: пресс-служба "КазСтандарт"
"Перестроение на параллельную проезжую часть"
Фото: пресс-служба "КазСтандарт"
"Конец параллельной проезжей части"
Фото: пресс-служба "КазСтандарт"
"Особо хотим подчеркнуть, что предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", – уточнили специалисты.
Примечательно, что некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане. Они, заключили в ведомстве, продемонстрировали свою эффективность.
С 23 апреля 2024 года в Казахстане вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.