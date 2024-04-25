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В Казахстане утвердили новые дорожные знаки

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17 Фото: pixabay
В Казахстане утвердили несколько новых дорожных знаков. О нововведениях рассказали в пресс-службе "КазСтандарта", сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению за 25 апреля 2024 года:

"Изменения, разработанные Комитетом административной полиции МВД и Казахстанским институтом стандартизации и метрологии Министерства торговли и интеграции, направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения".

Также сказано, что речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", который вступит в действие уже 1 мая 2024 года.

Из ключевых нововведений

Обязательный опознавательный знак: "Электромобиль", который должны наносить все электромобили, за исключением гибридных.

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17

Фото: пресс-служба "КазСтандарт"

Введение новых дорожных знаков

"Движение на электрических самокатах запрещено", который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций.

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17

Фото: пресс-служба "КазСтандарт"

"Диагональный пешеходный переход"

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17

Фото: пресс-служба "КазСтандарт"

"Перестроение на параллельную проезжую часть"

В Казахстане утвердили новые дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17

Фото: пресс-служба "КазСтандарт"

"Конец параллельной проезжей части"

Конец параллельной проезжей части, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 15:17

Фото: пресс-служба "КазСтандарт"

"Особо хотим подчеркнуть, что предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", – уточнили специалисты.

Примечательно, что некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане. Они, заключили в ведомстве, продемонстрировали свою эффективность.

С 23 апреля 2024 года в Казахстане вступили в действие новые правила регистрации авто, приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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