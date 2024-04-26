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На каком языке должен быть выписан чек ККМ в Казахстане

На каком языке должен быть выписан чек ККМ в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 12:50 Фото: Zakon.kz
Казахстанские налоговики 26 апреля 2024 года разъяснили корреспонденту Zakon.kz, на каком языке должен быть выписан чек контрольно-кассовой машиной (ККМ).

Оказалось, что все чаще в Министерство науки и высшего образования (МНВО) РК поступают устные жалобы от граждан на язык операций, совершаемых посредством контрольно-кассовых машин, потому что квитанция, выдаваемая через ККМ во всех торговых точках, банках, аэропортах и общественных местах (столовая, кафе, ресторан, аптека, театр, кинотеатр), распечатывается только на русском языке.

В свою очередь министерство обратилось в органы государственных доходов относительно расширения сферы применения государственного языка. В связи с этим Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области доводит до сведения субъектов предпринимательства следующее:

  • в соответствии со ст. 4 Закона РК "О языках в Республике Казахстан", государственный язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, применяемый во всех сферах общественных отношений на всей территории государства;
  • в соответствии со ст. 6 Закона РК "О языках в Республике Казахстан", каждый гражданин РК имеет право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, то есть любой гражданин имеет право требовать предоставления услуг на государственном языке";
  • в соответствии со ст. 170 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), уполномоченный орган ведет государственный реестр путем включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр (реестр).

В ДГД пояснили, что порядок включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в государственный реестр (реестр) определяется уполномоченным органом.

"Контрольно-кассовые машины, включенные в государственный реестр, проходят тестирование на соответствие техническим требованиям, определенным приказом министра финансов РК от 16 февраля 2018 года №208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин". Кроме того, замена государственного языка предусмотрена техническими требованиями. Так, информация, выводимая на печать и индикацию ККМ, в соответствии с техническими требованиями ККМ, обозначения на клавиатуре и регистрация информации должны быть на государственном или русском языках. Все модели ККМ, включенные в государственный реестр, соответствуют техническим требованиям и выполняют функцию перевода на государственный язык".ДГД по Мангистауской области

В целях предупреждения и недопущения нарушений, налоговики попросили "предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с вышеизложенными нормами законодательства Республики Казахстан и по требованию граждан предоставлять услугу по выдаче чека ККМ на государственном языке".

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1 апреля 2024 года стало известно, что приказом министра финансов Казахстана внесены изменения в части применения контрольно-кассовых машин. Подробности здесь.

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