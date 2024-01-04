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Законодательство РК

В Казахстане изменились требования к постановке на учет ККМ

Изменился перечень постановки на учет ККМ Фото: pexels
Приказом заместителя премьер-министра – министра финансов от 27 декабря 2023 года внесены изменения в Правила применения контрольно-кассовых машин и ряд других документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ)" изложен в новой редакции.

Госуслуга включает в себя:

1. Постановку на учет контрольно-кассовых машин (ККМ).

2. Снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ).

3. Изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины.

Она оказывается:

  • через интернет-ресурс операторов фискальных данных при условии наличия электронной цифровой подписи (ЭЦП) и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения;
  • через веб-портал "электронного правительства" при условии наличия ЭЦП и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения.

Постановка на учет ККМ оказывается в течение двух рабочих дней:

  • изменение сведений, указанных в регистрационной карточке ККМ, – в течение одного рабочего дня;
  • снятие с учета ККМ – в течение одного рабочего дня.

Государственная услуга предоставляется бесплатно в бумажной форме или электронной (частично автоматизированной).

Какие нужны документы для оказания госуслуги

При постановке ККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов, представляется:

  • налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе по форме;
  • ККМ, содержащая сведения о услугополучателе, ввод которых возможен без установки фискального режима; пронумерованные, прошнурованные, заверенные подписью или печатью налогоплательщика книга учета наличных денег и книга товарных чеков;

аппаратно-программным комплексом услугодателю предоставляются следующие документы:

  • налоговое заявление о постановке ККМ на учет;
  • краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;
  • руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в органе государственных доходов модели аппаратно-программного комплекса. При постановке ККМ с функцией фиксации или передачи данных документы предоставлять услугополучателем не требуется.

Для снятия с учета ККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программного комплекса, услугодателю по месту ее использования представляются:

  • налоговое заявление о снятии с учета ККМ;
  • ККМ с блоком фискальной памяти с установленной пломбой услугодателя;
  • пронумерованная, прошнурованная, заверенная подписью должностного лица и печатью услугодателя книга учета наличных денег и книга товарных чеков;
  • регистрационная карточка ККМ;

Аппаратно-программным комплексом: заявитель представляет услугодателю налоговое заявление о снятии ККМ с учета и обеспечивает доступ к модулю "Рабочее место налогового инспектора".

При изменении регистрационных данных ККМ без функции передачи данных представляется налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе.

В новой редакции также изложены:

  1. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Внесение новых моделей контрольно-кассовых машин в Государственный реестр контрольно-кассовых машин".
  2. Технические требования и форма соответствия техническим требованиям контрольно-кассовой машины, не обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов. 

Приказ вводится в действие с 14 января 2023 года.

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