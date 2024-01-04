В Казахстане изменились требования к постановке на учет ККМ
В частности, Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ)" изложен в новой редакции.
Госуслуга включает в себя:
1. Постановку на учет контрольно-кассовых машин (ККМ).
2. Снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ).
3. Изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины.
Она оказывается:
- через интернет-ресурс операторов фискальных данных при условии наличия электронной цифровой подписи (ЭЦП) и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения;
- через веб-портал "электронного правительства" при условии наличия ЭЦП и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения.
Постановка на учет ККМ оказывается в течение двух рабочих дней:
- изменение сведений, указанных в регистрационной карточке ККМ, – в течение одного рабочего дня;
- снятие с учета ККМ – в течение одного рабочего дня.
Государственная услуга предоставляется бесплатно в бумажной форме или электронной (частично автоматизированной).
Какие нужны документы для оказания госуслуги
При постановке ККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программных комплексов, представляется:
- налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе по форме;
- ККМ, содержащая сведения о услугополучателе, ввод которых возможен без установки фискального режима; пронумерованные, прошнурованные, заверенные подписью или печатью налогоплательщика книга учета наличных денег и книга товарных чеков;
аппаратно-программным комплексом услугодателю предоставляются следующие документы:
- налоговое заявление о постановке ККМ на учет;
- краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;
- руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в органе государственных доходов модели аппаратно-программного комплекса. При постановке ККМ с функцией фиксации или передачи данных документы предоставлять услугополучателем не требуется.
Для снятия с учета ККМ без функции передачи данных, за исключением аппаратно-программного комплекса, услугодателю по месту ее использования представляются:
- налоговое заявление о снятии с учета ККМ;
- ККМ с блоком фискальной памяти с установленной пломбой услугодателя;
- пронумерованная, прошнурованная, заверенная подписью должностного лица и печатью услугодателя книга учета наличных денег и книга товарных чеков;
- регистрационная карточка ККМ;
Аппаратно-программным комплексом: заявитель представляет услугодателю налоговое заявление о снятии ККМ с учета и обеспечивает доступ к модулю "Рабочее место налогового инспектора".
При изменении регистрационных данных ККМ без функции передачи данных представляется налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе.
В новой редакции также изложены:
- Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Внесение новых моделей контрольно-кассовых машин в Государственный реестр контрольно-кассовых машин".
- Технические требования и форма соответствия техническим требованиям контрольно-кассовой машины, не обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов.
Приказ вводится в действие с 14 января 2023 года.